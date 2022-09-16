16 сентября 2022, 17:58
Мусор соберут в парке Беличий остров
Экологическую акцию проведут в 10:00 17 сентября на Кукковке
Кусочек леса на Кукковке, где обитают белки, уберут от мусора в эту субботу, 17 сентября. Присоединиться к экологической акции предлагают всем желающим петрозаводчанам.
Мероприятие по уборке Беличьего острова запланировано на 10:00. Участникам субботника раздадут перчатки и мешки. Место встречи активистов - вход в парк со стороны улицы Торнева, в районе дома №1.
В городской администрации сообщили, что субботник проведут в преддверии Дня работника леса, который отмечают каждое третье воскресенье сентября. (фото unsplash.com)