Пьяных за рулем будут ловить в выходные в Петрозаводске

Рейд «Контроль трезвости» состоится в эти выходные в Петрозаводске, предупредили в Госавтоинспекции. Сотрудники ведомства проведут массовые проверки на дорогах.

С начала года в карельской столице были отстранены от управления 666 нетрезвых водителей, 77 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно. За восемь месяцев зафиксировано восемь дорожных аварий с участием нетрезвых водителей. В этих ДТП травмы получили двенадцать человек, а один погиб.

Жители и гости столицы также могут сообщить в ГИБДД о нетрезвых водителях по телефонам: 71-59-00, 78-44-44. (источник фото Госавтоинспекция Петрозаводска)