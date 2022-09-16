16 сентября 2022, 16:03
Крупные долги чуть не привели северянина к потере земельных участков
Приставы возбудили в отношении жителя Карелии 30 исполнительных производств
В Лахденпохском районе у приставов находилось 30 исполнительных производств, возбужденных в отношении должника. Общая сумма задолженности составила 763 тысячи рублей, сообщает пресс-служба регионального управления УФССП.
Когда сотрудники ведомства обнаружили, что в собственности у мужчины зарегистрировано несколько земельных участков, то установили запрет на совершение с ними регистрационных действий, а также наложили на них арест.
«Не желая, чтобы объекты недвижимости ушли с молотка, должник оплатил всю сумму, включая исполнительский сбор»,
- рассказали приставы. Фото: r10.fssp.gov.ru.