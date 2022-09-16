Схему движения автобусов, следующих из Петрозаводска до Пряжи, изменят

В связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Пряже в субботу, 17 сентября, вносятся изменения в маршруты автобусов, сообщили в пресс-службе компании «Карелавтотранс».

Изменения коснуться:

маршрута №116 «Петрозаводск-Пряжа» с отправлением из Петрозаводска в 11:30;

маршурат №123 «Петрозаводск-Святозеро» с отправлением из Петрозаводска в 9:45.

Как уточнил перевозчик, в этот день указанные рейсы не будут проезжать по улицам Петрозаводской и Советской. При следовании через поселок Пряжа автобусы данных рейсов останавятся только на Автостанции. Фото: avokzal.karelia.ru.