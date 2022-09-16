В Карелию съедутся специалисты информационно-туристских центров

С 21 по 24 сентября в Карелии пройдет III Всероссийский съезд информационно-туристских центров. Результатом его работы должно стать укрепление дружеских и экономических связей между республикой и другими регионами, отметили в пресс-службе правительства.

Кроме заседаний, круглых столов, сессий, обсуждений в программе запланировано и неофициальное общение - нетворкинг в кроссовках с палками для скандинавской ходьбы, отметили организаторы.

«Информационно-туристские центры – это пункты помощи туристам, это места, где любой желающий может получить информацию о размещении, питании, маршрутах, транспорте, обо всем, что нужно человеку, когда он приезжает в незнакомое место. Это ориентиры для туристов и вместе с тем, это связь местного бизнеса и органов власти по вопросам туризма»,

- считает начальник Управления по туризму Карелии Анна Борчикова. Фото: pxhere.