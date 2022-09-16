На ремонт пострадавших от паводка дорог потратят 12,5 миллионов рублей

В Прионежском районе продолжают устранять последствия паводка, в результате которого оказались подтоплены участки нескольких дорог. На их ремонт из резервного фонда выделено более 12,5 млн рублей, сообщили в Государственном комитете Карелии по ОЖ и БН.

Так, 7,6 млн рублей пойдут на восстановление проезда в районе первого километра автодороги «Петрозаводск-Орзега». Около 4,9 млн направят на ремонт участка, расположенного под железнодорожным мостом вблизи станции.

Напомним, с 1 сентября на территории Прионежского района был введен режим ЧС в границах Деревянского и Нововилговского поселений. Причиной паводка стали обильные осадки, за два дня превысившие полуторамесячную норму. Фото: vk.com/goskomitet_rk.