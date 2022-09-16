Человеческие останки обнаружили при сносе туалета в Медвежьегорске

В Медвежьегорске на улице Повенецкая при сносе уличного туалета обнаружили человеческие останки. О страшной находке сообщил в соцсети паблик «Отражение. Карелия» со ссылкой на местную жительницу.

Экскаватор копал яму и достал из земли кости, работу остановили, вызвали полицию, приехал представитель Следкома, территорию оцепили.

«Это был шок. Стало ясно, что дом стоит на костях. В первый же день достали три скелета. На второй – семь. На третий и четвертый – по десять. И все это на пятачке 4 на 4 метра. Дом стоит на песчаной почве, так первые останки подняли примерно с 70-сантиметровой глубины, там у нас всегда был картофельный огород. Потом открылся как бы второй ярус, и третий. Последние кости лежали на глубине 1,5-2 метра»,