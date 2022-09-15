Множество змей свились в клубки и поселились на огороде в Лахденпохье

Нашествие змей в Карелии не закончилось с уходом тепла. Жительница Лахденпохьи обнаружила на своем огороде гигантское поселение пресмыкающихся. Она опубликовала устрашающее видео в группе «Весь Петрозаводск | Карелия» ВКонтакте.

В кадре видно, как хозяйка огорода поднимает покрытие, лежащее на куче компоста. Под ним извиваются многочисленные гады, свившиеся в несколько клубков.

Судя по желтым пятнам, это не гадюки, а ужи. Но зрелище все равно малоприятное. В комментариях развернулась дискуссия, что делать со змеями.

Некоторые ужасаются и предлагают всех сжечь. Но многие пишут, что ужи полезны и ни в чем не виноваты, они просто ищут теплое место в холода.

Напомним, этим летом в республике было очень много ядовитых змей. Они заползали не только в огороды, но даже в дома. // Фото: pxhere.com, видео: «Весь Петрозаводск | Карелия» / ВКонтакте