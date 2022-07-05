Ядовитые змеи заполонили Карелию и заползают в дома

Огромную ядовитую змею увидели люди в Рабочеостровске и сняли ее на видео. Кадры разместили в группе «КАРЕЛФОРНИЯ NEWS» ВКонтакте.

В комментариях пользователи стали писать, что в Карелии в этом году почему-то очень много змей. У одной женщины гадюка укусила дочку прямо на дороге, сейчас ребенок лежит в больнице и лечится, предстоит долгая реабилитация.

Другая жительница региона полола огород в пригороде Петрозаводска и увидела вот такую гадюку.