05 июля 2022, 07:47
Ядовитые змеи заполонили Карелию и заползают в дома
Жители республики рассказывают о встречах с опасными пресмыкающимися
Огромную ядовитую змею увидели люди в Рабочеостровске и сняли ее на видео. Кадры разместили в группе «КАРЕЛФОРНИЯ NEWS» ВКонтакте.
В комментариях пользователи стали писать, что в Карелии в этом году почему-то очень много змей. У одной женщины гадюка укусила дочку прямо на дороге, сейчас ребенок лежит в больнице и лечится, предстоит долгая реабилитация.
Другая жительница региона полола огород в пригороде Петрозаводска и увидела вот такую гадюку.
- У нас в дом заползла и в уголке под обувью спала, - поделилась жительница Беломорска. - Сколько дней спала, неизвестно. Увидели случайно, когда выползала. И дети бегали, и мы ходили. // Фото: «КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия»