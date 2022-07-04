Горожане спорят о подростках на скейтах около стелы Воинской славы

Дискуссия о поведении подростков разгорелась в соцсетях. Фото ребят на скейтах опубликовали в группе «Живой Петрозаводск» ВКонтакте.

- Малолетки на скейтах облюбовали для своих прыжков стелу Воинской славы. Они бы ещё на Вечном огне прыгали,

- возмутился автор снимка.

Некоторые жители карельской столицы с ним согласились и предложили наказывать подростков: публиковать их фотографии, обсуждать в школе, собирать с родителей деньги на восстановление памятника.

Люди считают, что своими скейтами ребята разрушают ступени мемориала и оскверняют память павших.

Но им возразили другие горожане. Они не видят в поведении подростков ничего дурного и полагают, что памятник от скейтбордистов не страдает, память воинов тоже. // Фото: «Живой Петрозаводск»/ВКонтакте