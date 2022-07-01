Бурый гигант с удовольствием потер спинку перед камерой

Фотоловушка в заповеднике «Костомукшский» запечатлела, как хозяин леса с удовольствием чешет бока и спину о ствол дерева. Таким образом медведь пометил территорию.

Закончив процедуру медведь с чувством выполненного долга пошел дальше по своим делам, но задержался возле фотоловушки.

Бурый хозяин леса смачно дыхнул прямо на объектив – линза на несколько секунд запотела. (видео паблик «Заповедник «Костомукшский»)