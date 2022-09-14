Жителям Петрозаводска продали в магазине конфеты с личинками

Один из жителей Петрозаводска купил в магазине шоколадные конфеты на развес и был вынужден их выбросить. Почему именно, он рассказал в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

Дело в том, что все сладости оказались изъедены червями, в них кишели личинки. Конфеты были куплены в одном из «Магнитов» на текущей неделе. Пользователь попросил всех следить, что они собираются съесть, и ни в коем случае не давать непроверенные сладости детям.