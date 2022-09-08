Жители Сортавалы мерзнут и возмущаются решением не подавать отопление

На днях глава администрации Сортавалы встретился с жителями города и принял решение не начинать отопительный сезон. Власти отрапортовали, что прислушались к аргументам людей и поэтому пока не станут подавать тепло в дома. В соцсетях по этому поводу поднялся настоящий скандал, люди негодуют.

Когда стали выяснять вопрос, когда же в домах наконец станет тепло, выяснилось, что некие «жители» попросили администрацию не проявлять «расточительность».

- 6 сентября состоялась очередная встреча главы города Сергея Крупина с жителями города… Они обратились с просьбой отсрочить отопительный сезон, так как считают такое раннее начало отопительного сезона нецелесообразным и расточительным. Глава поддержал жителей,

- гласит сообщение.

В местных группах тут же стали возмущаться и спрашивать, кто эти странные жители. Их список требуют огласить. На фотографии со встречи видно, что рядом с Крупиным всего шесть человек.

Горожанам непонятно, почему именно они решают за всех, мерзнуть им или нет.

- Пришли две тетеньки, попросили… Оп, исполнено. А когда весь город просит-умоляет: в городе грязь, пыль, трава не косится, дороги - ужас. Ноль внимания. Что-то мы делаем не так,

- пишет Оксаночка Ткаченко.

Ей вторят, что в квартирах, школах и детских садиках холод, дети одеты «как капуста», работают обогреватели.

- Счета за свет страшно подумать какие будут, - тревожатся люди.

Они сообщают, что первоклассники уже стали болеть, и просят подключить к отоплению хотя бы школы и детские сады.