На припаркованные во дворе автомобили упало огромное дерево

Чрезвычайное происшествие случилось в карельской столице 7 сентября. На автомобили упало дерево, фото опубликовали в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

Инцидент произошел около дома № 5 по Кондопожской улице, уточнил автор снимка. На фото видно, что огромное дерево накрыло припаркованные машины и оборвало провода.

Самое интересное, что сильного ветра в городе не было. Дерево, видимо, рухнуло от старости, из-за того, что высохло. Владельцам авто теперь придется их ремонтировать. // Фото: «Подслушано ПТЗ»/ВКонтакте