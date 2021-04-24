Жители Карелии отказываются от походов по магазинам и ресторанам

Жители Карелии стали гораздо больше заказывать еду и продукты, чем ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса электронных платежей "ЮKassa" и сервиса доставки "Сбермаркет".

По данным исследования, средний чек заказа в Карелии по сравнению с концом 2020 года 20вырос на 77 процентов. Это больше, чем в каком-либо ином регионе. Однако сами суммы меньше, чем по России. Жители республики заказывают в среднем на 2728 рублей, тогда как по стране средний чек составляет 3075 рублей. А самые большие траты на онлайн-заказы в ресторанах и продуктовых магазинах были у жителей Амурской области – в среднем 7853 рубля на человека.

Отмечается, что на еду из ресторанов тратят почти в два раза меньше, чем на продукты. В число самых популярных товаров, которые россияне заказывали через сервисы, вошли бананы, молоко, сметана, апельсины, лук, морковь, сахар и мука. Реже всего в I квартале россияне покупали в дорогие товары, например филе красной рыбы, красную икру и говяжьи стейки. // Фото: pixabay.com