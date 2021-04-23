Жителям Карелии намекнули на подорожание электричества

Низкая плата за электроснабжение «в перспективе может закончиться». Об этом сегодня, 23 апреля, на заседании правительства Карелии сказал глава региона Артур Парфенчиков.

Власти полагают, что дешевая электроэнергия для граждан препятствует их подключению к природному газу.

Так, вице-премьер по инфраструктуре Оксана Чебунина сообщила, что жители частных домов по улице Университетской в Петрозаводске отказались переводить системы отопления на природный газ. У них была возможность подключиться, но они ею не воспользовались.

«Это, наверное, потому, что у нас дешевая электроэнергия»,

- предположил Артур Парфенчиков. Чебунина с ним согласилась, но отметила, что скоро ситуация может измениться.

«Сейчас не зря опять возник вопрос о введении социальной нормы на электроэнергию (ранее говорилось, что российское правительство отложило эту идею на неопределенный срок. прим.авт.). Как раз с точки зрения газификации этот вопрос будет актуальным. Гарантированный объем электроэнергии будет для населения по тарифам ниже экономически обоснованных, а сверх этого, если у человека есть возможность газифицироваться, но он подключен к электрообогреву или дополнительно подогревает бассейн, этот объем электроэнергии будет оплачиваться по экономически обоснованному тарифу»,

– сказала Чебунина.

Глава Карелии подчеркнул, что «эта ситуация в перспективе может закончиться».

«Люди посчитали, что электричество сейчас экономично. Газификация – это ремонтные работы и так далее. Но надо переходить на газ, в перспективе он дешевле. Должна быть стопроцентная газификация там, куда подведен газ. И тогда тарифы будут снижаться. Это неправильно, что пришел газ, а мы целые районы не подключили»,

- сказал Артур Парфенчиков.

Напомним, на заседании правительства в этот день обсуждали дальнейшие планы газификации региона. По словам главы республики, до 2025 года «Газпром» планирует инвестировать в газификацию Карелии 52 миллиарда рублей. (фото asiaplustj.info)