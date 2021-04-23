Кондопожский ЦБК обзавелся новым собственником

Новым собственником АО «Кондопожский ЦБК» стало ООО «Карелия Палп». В минувший четверг, 22 апреля, завершились открытые торги по продаже 100% акций предприятия-производителя газетной бумаги, сообщили в компании «Карелия Палп». Продукция Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината поставляется в более чем 60 стран мира.

По словам гендиректор ООО «Карелия Палп» Юрия Айвазова, покупка актива открывает новые возможности для развития.

«Наша цель - сохранить и диверсифицировать производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Разработана стратегия, которая позволит продукции стать более востребованной на международном и российском рынках»,

- сказал новый собственник ЦБК.

«Петрозаводск говорит» ранее рассказывал, что АО «Кондопожский ЦБК» был зарегистрирован в сентябре 2018 года, новое юрлицо создано в результате реализации процедуры замещения активов банкротящегося ОАО «Кондопога». Уставный капитал - 6,92 млрд рублей, оразделен на 6,92 млрд обыкновенных именных акций номиналом 1 рубль. Эти акции антимонопольная служба разрешила купить петербургскому ООО «Карелия Палп» в декабре 2020 года. (фото «Новый проспект»)