У Кондопожского ЦБК меняется собственник

Антимонопольная служба разрешила петербургскому ООО «Карелия Палп» приобрести 100% акций комбината, сообщает сайт «Новый проспект».



АО «Кондопожский ЦБК» зарегистрирован в сентябре 2018 года, новое юрлицо создано в результате реализации процедуры замещения активов банкротящегося ОАО «Кондопога». Уставный капитал АО «Кондопожский ЦБК» составляет 6,92 млрд рублей, он разделен на 6,92 млрд обыкновенных именных акций номиналом 1 рубль. Именно эти акции антимонопольная служба разрешила купить петербургскому ООО «Карелия Палп» в декабре 2020 года. Сейчас они находятся в собственности ОАО «Кондопога», которое находится в стадии ликвидации — в компании с 2016 года введено конкурсное производство.

Акции АО «Кондопожский ЦБК» уже выставляли на торги. На аукцион 17 декабря 2020 года, где акции продавались за 9,1 млрд рублей, не было подано ни одной заявки. Повторные торги по цене 8,19 млрд рублей назначены на 2 февраля 2021 года.

Судя по всему, теперь покупатель появится и им станет ООО «Карелия Палп»

Фото с сайта «Новый проспект»