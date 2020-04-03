Жители Карелии отдали более 12 миллионов рублей аферистам в 2020 году

Несмотря на многочисленные предупреждения правоохранителей и СМИ, жители Карелии продолжают слепо доверять дистанционным мошенникам. Так, только за три месяца 2020-го года мошенникам перечислили более 12 миллионов рублей.

«С начала года в Карелии возбуждено 796 уголовных дел, связанных с хищением денежных средств у жителей республики через интернет и мобильную связь. Для сравнения - за первый квартал прошлого года было возбуждено 385 уголовных дел этой категории»,

- рассказали в пресс-службе МВД.

Чаще всего жители республики попадают на крючок аферистах при сделках через интернет, например, через сообщества с объявлениями. Кроме того, потерпевшие нередко сталкивались с поддельными сайтами в интернете (например, магазинов) и переводили туда деньги.