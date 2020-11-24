Жители Карелии накопили 250-миллионный долг за вывоз мусора

Региональный оператор «Автоспецтранс» озвучил просроченную задолженность жителей Карелии за вывоз мусора. По данным организации, долг по оплате за коммунальную услугу «обращение с ТКО» насчитывает порядка 250 миллионов рублей. Проводится претензионно-исковая работа. В суд подано более 44 тысяч исков о взыскании долгов на сумму 65,7 миллионов рублей.

Однако в преддверии Нового года регоператор готов простить пени должникам. Для этого требуется до 20 декабря погасить весь долг за вывоз мусора.

Ранее правительство ввело мораторий на начисление пеней по долгам за коммунальные услуги, которые возникли с 6 апреля по 31 декабря 2020 года.

Жителям Карелии пени будут списаны и за более ранний период, однако долг должен быть погашен добровольно до 20 числа, отметили в организации.