24 ноября 2020, 14:09
Что такое элита и почему она деградировала
Авторский проект Максима Мазуровского «Азбука будущего» рассказывает о ложных элитах
Те, кого мы считаем элитой общества – олигархи, начальники и президенты – на самом деле элита ложная. Это паразиты, которые хотят получать блага за счёт страданий других. Такие волки в овечьих шкурах, которые лишь делают вид, что заботятся о нас, а на самом деле ведут к погибели. Они сделали само понятие «элита» негативным.
Псевдоэлиты изо всех сил сопротивляются возврату к обществу, основанному на принципах разума, здравого смысла и справедливости. Иначе они переместятся на подобающее им место – на социальное дно.
Человек может подниматься по уровням общества, но это постепенный и поэтапный процесс.
В этой «Азбуке Будущего» мы разберём, что такое элита, почему она так деградировала, куда она нас ведёт и что с этим делать. (ВИДЕО)