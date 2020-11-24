Что такое элита и почему она деградировала

Те, кого мы считаем элитой общества – олигархи, начальники и президенты – на самом деле элита ложная. Это паразиты, которые хотят получать блага за счёт страданий других. Такие волки в овечьих шкурах, которые лишь делают вид, что заботятся о нас, а на самом деле ведут к погибели. Они сделали само понятие «элита» негативным.

Псевдоэлиты изо всех сил сопротивляются возврату к обществу, основанному на принципах разума, здравого смысла и справедливости. Иначе они переместятся на подобающее им место – на социальное дно.

Человек может подниматься по уровням общества, но это постепенный и поэтапный процесс.

В этой «Азбуке Будущего» мы разберём, что такое элита, почему она так деградировала, куда она нас ведёт и что с этим делать. (ВИДЕО)