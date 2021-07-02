Жители Карелии могут сверстать «народный бюджет»

Начался прием документов для участия в конкурсе на право получения межбюджетных трансфертов на поддержку развития практик инициативного бюджетирования. Об этом сообщает Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия.

В конкурсе могут принять участие городские, сельские поселения и городские округа Республики Карелия с численностью жителей от 900 человек до 50 тысяч человек.

Перечень необходимых для участия документов и условия опубликованы на сайте министерства. Заявки принимаются до 7 июля. // Фото: gazeta-ar.ru