Жители Карелии могут проверить свою финансовую грамотность

1 декабря начнется всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, который продлится до 15 декабря. Любой желающий в простой и понятной форме сможет проверить свои знания о финансах и получить новые знания в узких темах.

Тестирование (а пройти его можно по этой ссылке) займет 30 минут и определит насколько хорошо люди умеют обращаться с деньгами.

Участникам зададут вопросы о вкладах, кредитах и платежных картах, других финансовых продуктах и услугах, о том. Кроме того, организаторы подготовили вопросы о том, как распознать мошеннические схемы.

Отвечать можно самостоятельно или совместно. Но при работе с кем-то время для выполнения заданий увеличится вдвое. А число попыток не ограничивается.

Кроме новых знаний, каждый участник получит именной сертификат об успешном прохождении зачета. Для его получения нужно две трети правильности ответов на предложенные вопросы.

Чтобы не забыть о старте онлайн-зачета, можете ввести на сайте свою почту и в день начала тестирования получить оповещение. // фото : freepik.com