30 ноября 2022, 18:02
В двух районах Петрозаводска 1 и 2 декабря будут отключать свет
В четверг электричество пропадет на нескольких улицах в ТИЗ «Усадьба», в пятницу - в урочище Лососинное и районе агростанции
В первые дни декабря энергетики будут вести работы на трансформаторных подстанциях в отдаленных районах Петрозаводска. В связи с этим на некоторых улицах может пропасть электричество.
В четверг работы запланированы в ТИЗ «Усадьба». С 9:00 до 16:00 электричества не будет в частных домах №22, 24 и 26 по улице Тенистая и на улице Калиновая.
В пятницу, 2 декабря, с 9:00 до 16:00 электричества не будет в районах Урочища Лососинного, Агростанции и гаражных кооперативов (гипермаркет «Лента», Кукковское кольцо). // фото pxhere.com