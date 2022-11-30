В двух районах Петрозаводска 1 и 2 декабря будут отключать свет

В первые дни декабря энергетики будут вести работы на трансформаторных подстанциях в отдаленных районах Петрозаводска. В связи с этим на некоторых улицах может пропасть электричество.

В четверг работы запланированы в ТИЗ «Усадьба». С 9:00 до 16:00 электричества не будет в частных домах №22, 24 и 26 по улице Тенистая и на улице Калиновая.

В пятницу, 2 декабря, с 9:00 до 16:00 электричества не будет в районах Урочища Лососинного, Агростанции и гаражных кооперативов (гипермаркет «Лента», Кукковское кольцо). // фото pxhere.com