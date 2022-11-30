До конца года в Пряжинской ЦРБ появится современный реанимобиль

Ситуацию с оказанием медицинской помощи жителям Ведлозера постепенно улучшают. О достигнутых результатах отчитался на встрече с населением министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В данный момент пять специалистов работают в пункте скорой помощи, в том числе это приехавший из Владимирской области фельдшер. Медицинскую помощь жителям оказывают районный педиатр и фельдшеры центральной районной больницы.

До конца декабря приедет врач общей практики из Мурманской области. Двух медсестер для работы во врачебной амбулатории обучают в медицинском колледже.

Медицинские работники сегодня получили легковой автомобиль. Уже приобрели «Газель Некст» класса «В» для Ведлозера.

До конца года Пряжинской ЦРБ также выделят новый реанимобиль класса «С», оснащенный самым современным оборудованием. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте