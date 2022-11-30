Власти Беломорска прокомментировали ситуацию с разрушенными домами

После шокирующей публикации депутата Законодательного собрания Инны Болучевской о том, что две семьи в Беломорске оказались на улице, наша редакция обратилась в администрацию Беломорского района. Так как сам глава — Алексей Уханов — в отпуске, официальный ответ нам дала исполняющая обязанности главы администрации Беломорского района Ольга Александрова.

«В 2016 году многоквартирный жилой дом №44 по ул. Октябрьской был признан аварийным и подлежащим сносу. Данный дом включен в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы. И в настоящий момент в рамках реализации программы не расселены три из шести квартир в данном доме. Три собственника получили денежное возмещение взамен аварийного жилья в размере рыночной стоимости квартир. Остальные по разным причинам воспользовались возможностью приобретения вторичного жилья или ждут расселения в новостройки или другой населенный пункт (по медицинским показаниям)».

Ио главы Беломорского района утверждает, что на момент несанкционированной разборки дома №44 по улице Октябрьская никто из жильцов в данном доме не проживал уже длительный период. Все владельцы имеют места для проживания. Отселение граждан, зарегистрированных в данных квартирах, планируется до конца 2023 года.

«В связи с тем, что граждане, зарегистрированные по указанному адресу, в доме не проживали, здание начали разбирать неустановленные лица. В целях обеспечения безопасности граждан администрацией Беломорского района неоднократно была организована работа по ограждению здания дома сигнальной лентой, а в настоящее время решается вопрос по его обрушению».

Власти Беломорского района подчеркивают, что собственники жилья сами несут ответственность за свое имущество: в момент разборки дома обращений в администрацию не поступало. А также любой из собственников может воспользоваться денежным возмещением взамен аварийного жилья. // Фото: Инна Болучевская