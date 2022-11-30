Депутат парламента Карелии рассказала о разрушенных домах в Беломорске

Депутат карельского парламента Инна Болучевская побывала с рабочей поездкой в Беломорском районе и рассказала на своей странице о вопиющей ситуации.

«Ко мне обратились жители дома по улице Октябрьская 44. Дом признан аварийным. Две семьи ждут переселения, но в новый дом, который сейчас строится в Беломорске, они не попали. Логически следует вывод, что люди, набравшись терпения, должны ждать своей очереди, проживая в своих квартирах по данному адресу. Если бы не НО! Приехав к данному дому с помощником депутата ЗС РК Клевиной Э.Н., сказать, что мы были шокированы, значит не сказать ничего. Дом практически полностью разрушен. Мной был вызван участковый и написано заявление для выяснения того, кто дал распоряжение разбирать дом».

Судя по фотографиям, от дома, действительно, мало что осталось. Депутат рассказала, что две семьи остались без жилья, а одна из жительниц вынуждена проживать в бане.

Народный избранник готовит обращения в соответствующие органы власти и правоохранительные органы. // Фото: Инна Болучевская