В новом ФАПе в деревне Тивдия уже идут работы по внутренней отделке

Внутреннюю отделку начали в будущем ФАПе. Его установили в деревне Тивдия Кондопожского района. Объект готов на 95 процентов, сообщил министра здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

До середины декабря строительство должны завершить, затем ФАП оснастят ФАП оборудованием, потом начнут процедуру лицензирования.

В этом году в республике в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения появятся четыре ФАПа - в деревнях Ялгуба, Вокнаволок, Тивдия и поселке Луусалми, а также врачебная амбулатория в Кестеньге.

Кроме здания ФАПа в Ялгубе все полностью построены и конца года пройдут процедуры лицензирования. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте