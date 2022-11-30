За 10 месяцев этого года в Карелии родилось 55 двоен

В течение 10 месяцев текущего года 55 двоен родилось в Карелии. Малыши появились на свет при поддержке проекта «Родовой сертификат», сообщили в региональном отделении ФСС.

Всего родились 1746 девочек и 1884 мальчика, летом дети появлялись на свет чаще, чем зимой. Их средний рост составил 51,31 сантиметра, вес - 3,35 килограмма.

По родовому сертификату будущая мама может выбрать роддом и женскую консультацию. Фонд социального страхования перечисляет деньги медицинским организациям. На их счета в текущем году зачислили по этой программе 41 миллион рублей. // фото: pxhere.com