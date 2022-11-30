Скалы вдоль дорог в Карелии очистили от надписей вандалов

Очередной этап масштабного проекта по очистке скал вдоль дорог от надписей завершился в Карелии. Запланированные на этот год работы провели, сообщили в управлении по туризму РК.

Проект стартовал в 2020 году, скалы вдоль автомобильных дорог стали приводить в первозданный вид, уничтожая следы «творчества» вандалов. Карелия в числе первых регионов начала его реализацию. В итоге в течение трех лет очистили больше 37 тысяч квадратных метров скал.

Привели в порядок природные объекты вдоль «Колы», «Сортавалы» и региональных дорог в Пряжинском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Сортавальском, Кемском районах.

Надписи и рисунки убирали щадящим и достаточно экологичным способом – пескоструем. Это воздействие под большим давлением струей песка. // фото: правительство Карелии