Финансовую грамотность можно проверить на онлайн-зачете

С 1 по 15 декабря в Петрозаводске пройдет пятый ежегодный всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Инициатором его проведения является Банк России совместно с Агентством стратегических инициатив

Любой желающий сможет проверить свои знания в финансовых вопросах, умении принимать грамотные решения, защищать себя от мошенников и обеспечивать сохранность личной информации в интернете.

Кроме того, в этом году появилась возможность пройти зачет всей семьей. Организаторы отмечают, что выполнение заданий займет у одного участника не более получаса, у семьи – не более одного часа, а количество попыток не ограничено. Успешно сдавшим зачет будет выдан именной сертификат. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. //Фото: pxhere.