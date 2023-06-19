Жители Карелии могут помочь в борьбе с наркотиками

Жители Карелии могут принять участие в различных спортивных мероприятиях, оказать помощь в выявлении надписей, рекламирующих способы покупки запрещенных веществ, а также сообщить о местах их продажи и употребления.

26 июня во всех странах мира отмечается международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Ежегодно, в период с 26 мая по 26 июня, во всех районах Карелии на базе образовательных и социальных учреждений, учреждений культуры и спорта проходят мероприятия, целью которых являются популяризация здорового образа жизни и привлечение внимания к проблемам наркомании.

Жители Карелии могут принять участие в спортивных праздниках и эстафетах, экологических акциях, конкурсах, квестах, семинарах и лекториях, а также оказать помощь в выявлении и уничтожении надписей о способах приобретения наркотиков. Также о ставших известными местах продажи и употребления наркотиков можно сообщить в МВД по республике Карелия по телефону 102 и в органы внутренних дел в районах республики.

Всю поступившую информацию проверят и примут необходимые меры по пресечению распространения запрещенных к употреблению веществ.

В случаях выявления пристрастия к наркотикам родственников, близких, знакомых, а также по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых можно обратиться к специалистам в «Республиканский наркологический диспансер» по телефону доверия: 8-964-318-98-89 с 9 до 15 часов. Консультации проводятся анонимно и бесплатно. // фото предоставлено пресс-слубой главы РК