Жители Карелии готовятся к Светлому Христову Воскресению

Пасхальное меню традиционно ассоциируется с куличами и крашенными яйцами. Все больше людей стараются превратить пасхальные блюда в произведения искусства. Они начали выкладывать в соцсетях фото крашенных яиц и рецептов.

«Вот такая красота получилась! Способ хитрый: шелуху измельчить ножницами, яйцо окунуть в воду, потом в шелуху плотно завернуть в марлю (бинт), в воду для варки добавить пузырёк зелёнки. Заморочиться придётся. Но я делаю так уже несколько лет и даже от процесса получаю удовольствие. А от результата ещё больше»,

- делится рецептом Надежда Николаенко.

Окрашивание яиц с давних времен считалось настоящим искусством. Их можно красить в различные яркие цвета, наносить узор, украшать наклейками - все зависит от вашей фантазии.