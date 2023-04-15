15 апреля 2023, 10:33
Жители Карелии готовятся к Светлому Христову Воскресению
Соцсети заполнились крашенными яйцами
Пасхальное меню традиционно ассоциируется с куличами и крашенными яйцами. Все больше людей стараются превратить пасхальные блюда в произведения искусства. Они начали выкладывать в соцсетях фото крашенных яиц и рецептов.
«Вот такая красота получилась! Способ хитрый: шелуху измельчить ножницами, яйцо окунуть в воду, потом в шелуху плотно завернуть в марлю (бинт), в воду для варки добавить пузырёк зелёнки. Заморочиться придётся. Но я делаю так уже несколько лет и даже от процесса получаю удовольствие. А от результата ещё больше»,
- делится рецептом Надежда Николаенко.
Окрашивание яиц с давних времен считалось настоящим искусством. Их можно красить в различные яркие цвета, наносить узор, украшать наклейками - все зависит от вашей фантазии.