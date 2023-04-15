Признать яму на улице памятником требуют жители Пушкина

Признать памятником яму на Анциферовской улице потребовали от Комитета охраны памятников жители Пушкина, пишет Собака.ru. Горожане уже настолько привыкли к яме, что считают ее своеобразной достопримечательностью. Активисты также просят, чтобы выбоину взяли под охрану государства как объект культурного наследия регионального значения.

Таким образом местные жители хотят привлечь внимание властей города к ямам на дороге.

Сейчас Анциферовская улица не входит в список дорог, которые ремонтируют за счет городского бюджета. Жители Пушкина уверены, что статус памятника избавит чиновников «от головной боли и лишних проблем», потому что яму на Анциферовской улице нельзя будет ремонтировать из-за статуса памятника. // Фото: Собака.ru