Жители Карели могут подписывать договоры онлайн

Более 375 тыс. договоров подписано при помощи приложения «Госключ». Сервис был запущен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в августе 2021 года.



Он позволяет бесплатно, легко и быстро создать сертификат усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи и подписывать документы онлайн. За время работы приложения в нем оформили более 500 тыс. сертификатов электронной подписи.



Сейчас в «Госключе» можно заключить договор с оператором сотовой связи, продать или купить автомобиль, подписать договор с вузом на платное обучение, зарегистрировать бизнес на сайте ФНС и отправить себе документы на подпись.



Как сообщает ТГ-канал Минцифры, в планах сделать доступным для россиян двустороннее подписание документов между физическими лицами, а также между юридическими и физическими лицами. Также в «Госключе» появится кадровый документооборот, можно будет оформлять сделки по аренде недвижимости и договоры с ресурсоснабжающими организациями и пользоваться возможностями портала Госуслуг.



Приложение «Госключ» доступно в:

- RuStore,

- Google Play,

- App Store,

- AppGallery.