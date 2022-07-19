Родителей просят проверять, что смотрят дети на Youtube

Многие пользователи YouTube, ежедневно ищут развлекательный и образовательный контент для себя и своих детей. Часто взрослые дают возможность и детям самостоятельно выбирать видео на сайте. YouTube неоднократно заявлял, что имеет механизмы фильтрации видео, но алгоритмы платформы, построенные на неизвестных принципах, часто допускают в рекомендованные видео запрещенную информацию.



Участились случаи, когда детям транслировали фейковые видео, видео с нецензурной лексикой, сомнительные челленджи, сцены насилия и иной контент, потенциально опасный как для самого ребенка, так и для его окружения.



На мой взгляд, одна из основных проблем YouTube, это отсутствие контроля со стороны администраторов за содержанием видеопродукции, размещаемой в этом хостинге и публикуемыми комментариями к видео. По сути, ребёнок остаётся один на один не только с вредным, а иногда с откровенно опасным контентом и получает огромное количество рекламных роликов при просмотрах заинтересовавших его видео. При этом родители часто сами дают возможность детям самостоятельно «серфить» видеохостинг, не понимая, какой опасности они могут их подвергать,

- заявил Уполномоченный по правам ребенка в Карелии и отец двух дочерей Геннадий Сараев.



У платформы есть отдельный сервис для детей YouTube Kids. Но и там, по мнению Геннадия Сараева, эффективность фильтрации контента сомнительна. Были случаи, когда дети получали в рекомендациях видео с темами отбеливания кожи, использования огнестрельного оружия и даже употребления наркотиков.



Эффект от воздействия YouTube на детскую психику изучали и ученые. По их заключениям, хостинг был признан источником растущей тревоги и проявлений недопустимого сексуального поведения у детей младше 13 лет.



Еще больше вопросов к YouTube относительно модерации детского контента начало появляться после начала спецоперации на Украине. Хостинг продвигал видео со «зверствами» войск РФ и блокировал аккаунты российских СМИ. А видео с «недетскими» новостями показывались как детям, так и взрослым.