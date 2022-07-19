Более 1000 человек сменили профессию, более 900 сохранили занятость

За прошедшие полтора года в Карелии свыше 1000 человек успешно завершили образовательные программы по нацпроекту. При этом 931 житель региона сохранил занятость или, овладев новой специальностью, нашел новую работу.

Так, в Центре обучения и мониторинга трудовых ресурсов при Управлении труда и занятости в июне завершились занятия уже пятой группы за период 2021-2022 по программе Бизнес-планирование (по стандартам Ворлдскиллс). Большинство обучившихся оформили самозанятость или предпринимательство.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, обучение по нацпроекту продолжится по направлениям слесарь по ремонту автомобилей, электромонтер, специалист по работе на маркетплейсах, администратор, программист, экскурсовод, специалист по управлению персоналом, интенсивные приемы лесовосстановления, предпринимательство, бизнес-аналитик, менеджер по продажам информационно-коммуникационных систем, государственное и муниципальное управление и др. Фото: gov.karelia.ru.