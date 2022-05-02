Жителей севера Карелии предупредили о продавцах “золотых” фильтров

В Беломорске местным жителям продают фильтры для очистки воды по завышенным ценам. Об этом в своем паблике сообщает газета “Беломорская трибуна”.

— Сегодня по квартирам вновь ходят молодые люди и предлагают приобрести фильтры для воды. Работают предприниматели вполне законно, но продают приспособления для очистки воды по очень завышенным ценам!

— говорится в посте.

— На Мерецкова, 7, как я вчера узнала, несколько людей, естественно старых купили у них эту вещь. Оно понятно, люди преклонного возраста доверчивы как дети, — пишет в комментариях пользователь с ником Таня Афанасьева.

— На Порт-шоссе, 10 тоже вчера были, тоже стучали по квартирам, собирали на собрание. Я звонила в полицию, но там ответили, что все бумаги у них в порядке, а жители пусть не покупают. С трудом выгнала их из подъезда. Фильтры предлагали за 26 тысяч. Жители города, гоните этих разводящих, очень наглые, — говорит местна жительница Людмила Пономаренко.

Истории о том, как гражданам пытаются продавать фильтры для воды по завышенным ценам, происходят по всей России. Как правило, правоохранительные органы не находят в этих действиях криминальной составляющей: люди платят деньги за реальный товар или услугу — а то, что стоимость товара не соответствует рыночной, полиции уже не касается. Отметим, что "ходоки по квартирам" могут быть весьма опасны; так, в Петрозаводске мужчина, хотевший взять 8 тысяч за чистку вентиляции на кухне, избил пенсионера, отказавшегося платить.