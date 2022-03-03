“Не было выбора”. Чистильщик вентиляции избил пенсионера в Карелии

Текст: Георгий Чентемиров

Житель Петрозаводска Виктор Ешаков теперь трижды подумает, прежде чем пустить в свой дом незнакомого человека. Пожилой мужчина чуть не лишился денег, а потом еще и получил по лицу от работника фирмы, который заявил о необходимости почистить в квартире вентиляцию. За свои услуги работник затребовал 8 тысяч рублей, а когда изумленные пенсионеры отказались платить, начал применять силу.

“Он как вмазал!”

Супруга Виктора Ешакова, Дина Ивановна, вспоминает, что в тот день она с внуком-подростком пошла в магазин за продуктами. Дома остался ее муж, у которого серьезные проблемы со слухом и зрением. В дверь постучался незнакомец. Он сразу подсунул пожилому человеку договор на очистку вентиляции, который пенсионер безропотно подписал.

"Он объяснил мне: дескать, в вашем доме забита вся вентиляция, нужно прочищать. Зашел и давай тыкать пальцем — тут грибок, там грибок… Наплел такого, что аж страшно стало".

После этого в квартире появился еще один человек, с пылесосом, и принялся прочищать вентиляцию на кухне. Тут домой вернулась Дина Ивановна. Увидев посторонних, она заволновалась.

— Я говорю: а вы что здесь делаете? Они отвечают: а вот мы с вашим мужем заключили договор. Я говорю — нам не надо, мы никого не вызывали!

Человек с пылесосом испарился, но его коллега — в документах он указан как Никита Смирнов — остался, чтобы получить оплату. Пенсионерка попыталась взять у мужчины договор, но тот толкнул пожилую женщину так, что она отлетела. Тогда Виктор Владимирович вырвал бумаги, которые Смирнов продолжал держать в руке. Реакция была шокирующей.

"Он мне как вмазал! Попал в нос, до сих пор синяк. Крови было! Вся рубашка в крови, весь пол в кухне, в коридоре… Я в ванную, умываться, а кровь все течет и течет…"

Внук-подросток бросился на защиту родных, но гость не растерялся: выхватил телефон и стал вызывать полицию. Он заявил правоохранительным органам, что был избит.

Полиция приехала спустя четыре часа. Сотруднику правоохранительных органов показали окровавленные рубашку и полотенце. После этого полицейский записал заявление о преступлении.

Старики-разбойники

Нежелание пенсионеров (а обоим за семьдесят) платить за прочистку вентиляции вполне объяснимо: с них потребовали ни много ни мало 8 тысяч рублей. К договору прилагается перечень услуг, стоимость которых поражает. Так “расходные материалы” обойдутся аж в 2250 рублей. Что это за материалы? Отвечаем: скотч, мешок для пылесоса, мусорный пакет, щетка для гибкого вала, антижир, клей, саморезы, вентиляционная решетка. Демонтаж решетки — 500 рублей, очистка от жира и копоти — еще почти тысяча.

В документах, которые остались на руках у Ешаковых, указано название фирмы, в которой трудится чистильщик-драчун. Это фирма “Феникс” из Мурманска. Про нее уже оставляли негативные отзывы, причем и в Петрозаводске, и в родном городе.

"Будьте осторожны, по квартирам ходят некие сотрудники ООО "Феникс" и предлагают заключить договор на чистку вентиляции за 16000 рублей. Вызвала полицию",

— писала в соцсетях жительница Мурманска еще весной прошлого года.

Как видим, расценки чистильщиков за год смягчились. Зато методы работы — наоборот.

Портал “Петрозаводск говорит” позвонил Никите Смирнову, чтобы узнать его мнение о произошедшем. В первую очередь — почему он применил силу к пожилым людям. Работник “Феникса” объяснил: пенсионеры начали первыми, а ему, как сейчас принято говорить, не оставили выбора.

Разговор начался с того, что корреспонденту пришлось долго напоминать Смирнову обстоятельства инцидента.

— А в чем конфликт-то получился? Я не помню просто, у меня каждый день их… они меняются по десять раз.

— Вы не помните, как ударили мужчину?! — удивился журналист.

— А, все, понял… Ситуация была такая. Договор был заключен изначально с дедушкой, было все нормально, все хорошо. Приходит его супруга с внуком, начинают читать договор, я объясняю, что услуга платная. Они начали орать, что нам ничего не надо. Я объяснил, что договор не с нею заключал, она не хозяйка квартиры, а даже если и хозяйка — договор не с нею. Она начала вырывать договор, что-то там зачеркивать. Соответственно, я ее оттолкнул и забрал договор себе. Этот дед ответил ударом, а я дал ему сдачи. Соответственно, услуга оказана, деньги не заплачены, я потерпевший.

— Женщину отталкивать обязательно было? — спросил корреспондент.

"Учитывая, что она не слышала, что я говорю, — ну, мне пришлось. Она забрала у меня договор и начала все перечеркивать; прямое нарушение прав человека, это раз. Второе — это мошенническая деятельность с их стороны. Договор был заключен между мной и дедушкой, и личные данные, которые они могут разбрасывать по всему интернету, это уже две статьи как минимум, на которые она попадает. У меня был разве выбор не отталкивать ее?"

Прокомментировал Смирнов и космические расценки на услуги. Дескать, в одном магазине яйца стоят 100 рублей, а в другом — 120. “Так что же теперь, во втором магазине мошенники работают?” — задается риторическим вопросом молодой человек.

Бесполезная работа

Руководитель Ассоциации управляющих организаций Карелии Андрей Ушаков объясняет: работу, за которую у Ешаковых требовали тысячи рублей, обязаны делать управляющие компании. Более того, она уже оплачена самим жильцами!

— Услуги по обслуживанию и ремонту вентиляционных каналов, вентиляционных шахт входят в плату за содержание жилого помещения. Существует регламент, который должен выполняться обслуживающей компанией. Если требуется прочистка — прочищают, если нет — проводятся необходимые работы по осмотру. Если такие услуги навязываются, это повод для реагирования соответствующих органов, — пояснил Ушаков. — Жители должны быть бдительнее.

...Инцидент произошел 26 февраля. По закону, у полицейских есть 10 дней на проверку, прежде чем принимать процессуальное решение. Очень хочется, чтобы действия Никиты Смирнова (если его на самом деле зовут так) получили достойную правовую оценку. Мы будем следить за ситуацией.