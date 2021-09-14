Жителей Сегежи попросили не воровать срезанный с дорог асфальт

В одном из городов Карелии местная власть обратилась к жителям с просьбой не воровать асфальт. Обращение главы администрации Сегежского района Марины Гусевой опубликовано в аккаунте чиновницы.

Она попросила сегежан не прибирать к рукам снятый дорожниками старый асфальт. По словам Гусевой, это покрытие будут использовать повторно, однако часть срезанного асфальта уже «обрела» ноги.

«Просим не присваивать ФАМ (снятый с дорожного полотна асфальт). У нас есть обещания гражданам, что администрация этим материалом будет производить отсыпку и уплотнение полотен по определенным адресам. Со вчерашнего дня уже исчез материал с отворотки на «старую» Сегежу. Пожалуйста, оставьте ФАМ для работы подрядчику!» - написала во вторник Гусева. (фото asfaltirovanie-msk.ru)