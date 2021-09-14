Электросамокат и внедорожник столкнулись в Петрозаводске

Авария с участием электросамоката и внедорожника «Ниссан Х-Трейл» произошла 13 сентября на набережной Варкауса в Петрозаводске. О случившемся рассказал владелец автомобиля в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По словам автомобилиста, самокатчик влетел в машину «на хорошей скорости». Он ехал в капюшоне по тротуару, смотрел вниз, когда увидел автомобиль, то было поздно тормозить. Водитель внедорожника выезжал с автосервиса, увидел самокатчика, но ничего сделать не смог. По словам водителя, самокат мощный 350w и, как он считает, для его управления нужны права и шлем. Впрочем мнения подписчиков о том, кто виноват в случившемся, разделились. Окончательную причину установит ГИБДД.

В паблике опубликована видеозапись еще одного инцидента с самокатчиками. Судя по дате, все происходило вечером 12 сентября. Группа самокатчиков двигалась по тротуару, один из них ехал вдоль обочины, объезжал остановившийся транспорт, а в конце просто упал на проезжей части.