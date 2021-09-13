В пустующем здании на Онежской набережной откроется ресторан

В административном двухэтажном здании на улице Федосовой, 30, в Петрозаводске откроется ресторан. Об этом в соцсети написал один из авторов проекта, предприниматель Виталий Марков. Вместе с владельцем сети известных в карельской столице кафе он планирует открыть респектабельное заведение, в котором смогут проводить время как молодежь, так и старшее поколение.

«Здание простаивало несколько лет, и просто «пылилось» на нашей любимой Набережной. А теперь здесь будет уникальный ресторан, в котором будут только лучшие повара города, составившие изысканное авторское меню. В заведении будет собрано только лучшее - качественный сервис и отличная кухня»,

- написал Марков. Раскрывать все карты он не стал.

Напомним, земельный участок площадью 2345 кв. метров был предоставлен одной из строительных компаний в 2009 году. Летом 2011 года мэрия, получив пакет документов, выдала разрешение на строительство. В городе пошли слухи о появлении в этом месте молодежного развлекательного центра. Один из авторов проекта здания архитектор Александр Савельев тогда рассказывал, что в новом строении разместится кафе высокого класса, а в назначении других помещений заказчик не определился. (фото vk.com)