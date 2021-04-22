Жителей Петрозаводска приглашают на «Километр здоровья»

1 мая в Петрозаводске пройдет очередной этап фестиваля «Километр здоровья». Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

На этот раз дистанция будет проложена по проспекту Карла Маркса. В 11 утра участников ждет танцевальная разминка у Национального театра, затем состоится старт.

Пробежать один километр организаторы приглашают всех желающих - любителей бега, спортсменов и тех жителей Петрозаводска, кто только собирается заняться этим спортом. Для участия в фестивале подойдет любой уровень подготовки. Необходима предварительная регистрация. Фото aktywer.pl