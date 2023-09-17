17 сентября 2023, 15:25
Жителей Петрозаводска предупредили об опасности в центре города
На проспекте Ленина в карельской столице обнаружен открытый люк
В центре Петрозаводска обнаружен открытый люк. Об опасности предупреждает горожан Единая дежурно-диспетчерская служба.
Сегодня днем в ЕДДС поступил сигнал о том, что на пересечении проспекта Ленина и улицы Антикайнена на проезжей части открыт люк. Информация была передана для принятия мер в «Службу заказчика».
Горожан просят быть внимательными и осторожными. // Фото: скриншот видео Sampo.ru