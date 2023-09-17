Отключения электричества планируются в Петрозаводске и районах Карелии

На неделе с 18 по 24 сентября сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат работы на объектах энергетики в Карелии. В связи с этим ожидаются отключения электричества.

В разные дни недели перебои в подаче электроэнергии произойдут в Петрозаводске (Птицефабрика), в Костомукше, а также в Калевальском, Кемском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском и Сортавальском районах. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики принесли извинения жителям республики за временные неудобства. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev