Необычная скульптура появилась в карельской деревне

В деревне Киндасово появилось деревянное изваяние комара. Его нарекли Олегом.

Все началось со смешной надписи на табличке, которая гласила, что киндасовские комары – целебные: понижают холестерин, разжижают кровь. А самый старый комар Олег за дополнительную плату поменяет цвет крови.

«Эта табличка всегда привлекала очень много гостей, и нам пришла идея создать скульптуру этого самого комара Олега. Наши мастера Андрей Швыдов и Александр Лобанов очень быстро придумали эскиз персонажа и воплотили его в жизнь. Теперь комар Олег красуется на нашей прогулочной тропе», — рассказала Юлия Толмачева.

Это не первая работа мастеров из Чалны и Петрозаводска. Несколько скульптур, сделанных по киндасовским байкам, украсили самую веселую деревню немногим ранее. // Фото сообщества «Киндасово. Карелия».