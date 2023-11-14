14 ноября 2023, 20:36
Жителей Петрозаводска предупредили об опасности
Открытые люки угрожают здоровью горожан
Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила жителей Петрозаводска о подстерегающей в городе опасности.
Так, по данным ЕДДС, на пересечении улицы Новоселов и Финского проезда на проезжей части отсутствует крышка люка на колодце. Информация передана ответственным лицам для принятия мер.
Схожая история наблюдается на улице Петрова. У дома №11 в зеленой зоне обнаружен открытый люк.
Петрозаводчан просят быть внимательными и осторожными. // Фото «Петрозаводск говорит»