Жителей Петрозаводска предупредили об опасности

Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила жителей Петрозаводска о подстерегающей в городе опасности.

Так, по данным ЕДДС, на пересечении улицы Новоселов и Финского проезда на проезжей части отсутствует крышка люка на колодце. Информация передана ответственным лицам для принятия мер.

Схожая история наблюдается на улице Петрова. У дома №11 в зеленой зоне обнаружен открытый люк.

Петрозаводчан просят быть внимательными и осторожными. // Фото «Петрозаводск говорит»