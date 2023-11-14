Жители Карелии могут проверить знание Конституции и получить призы

Жители Карелии могут принять участие в онлайн-конкурсе «30 лет Конституции России – проверь себя!» и получить ценные призы. Тест включает 10 вопросов об основах Конституции России. Ответить на них нужно за 10 минут.

Победителей выберут среди тех, кто правильно ответил на все вопросы за максимально короткое время. Все участники онлайн-конкурса получают электронный сертификат.

Участвовать могут все желающие старше 18 лет. Тест можно пройти до 25 ноября по ссылке.

Результаты конкурса будут известны 30 ноября.