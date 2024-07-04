Жителей Петрозаводска попросили не приходить на Курган

Жителей Петрозаводска попросили отказаться от посещения спортивного комплекса на Кургане в это воскресенье, 7 июля. Соответствующее объявление появилось в паблике центра спортивной подготовки.

В спортивном комплексе выходит на финишную прямую строительство нового административного здания для спортсменов и тренеров. В воскресенье пройдут работы по укладке асфальта рядом со зданием и работы по благоустройству территории. Техника будет работать там весь день.

Также в воскресенье с 9 до 15 часов на Кургане пройдут старты в рамках чемпионата России по радиоспорту.

Центр спортивной подготовки принес горожанам извинения за временные неудобства. // Фото «Петрозаводск говорит»