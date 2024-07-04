Карелия отметит День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности ежегодно отмечают в России 8 июля. В Карелии праздничные мероприятия стартуют уже в эти выходные в рамках Всероссийской акции «Парад семьи».

6 июля на площадке у Петровского дворца в Петрозаводске пройдет концертная программа «Семья – это мы!». Жители и гости карельской столицы увидят театрализованное представление «Заонежская свадьба», смогут не только насладиться выступлениями солистов и творческих коллективов республики, но и полакомиться карельскими угощениями. Праздничная программа для всей семьи стартует под открытым небом в 12.00 (Красная ул., 8).

7 июля карельская молодежь организует семейный фестиваль на свежем воздухе «Родной фест». В программе праздника – выступления творческих коллективов, лекции от психологов для родителей, игры, занятия по йоге и заряд хорошего настроения. Гостей ждут в 12.00 в Губернаторском саду Петрозаводска.

Также в субботу в карельском филиале фонда «Защитники Отечества» для детей из семей участников СВО организуют мастер-класс по изготовлению значка в виде символа праздника – ромашки, а в музее леса «Берендеево царство» на базе экологической станции на Древлянской набережной – занятие «Грызы-погрызы», которое через экспозицию познакомит детей с природой Карелии.

8 июля в городском парке «Ямка» ждут любителей спорта и здорового образа жизни. В 16.00 здесь стартует приуроченный ко Дню семьи, любви и верности забег «Километр здоровья». На старт выйдут семьи с детьми от 3 лет. Регистрация на участие продолжается – узнать больше можно по ссылке.

Кроме того, 6, 7 и 8 июля семейные команды смогут пройти тестирование ВФСК ГТО. Сдачу норм ГТО проведут во всех 18 муниципальных образованиях республики. Их организуют муниципальные центры тестирования в каждом районе и округе Карелии.

8 июля в Доме Дружбы народов республики – на улице Германа Титова, 3 – пройдут флешмоб с созданием памятной ромашки и интеллектуальная викторина, посвященная семейным традициям народов России. Кроме того, на мероприятии подведут итоги творческого семейного конкурса. В празднике примут участие национальные общественные объединения Карелии. Старт – в 16.00.

В это же время в кинотеатре «Премьер» состоится тематический показ кинофильма «Суета сует». Известную советскую комедию можно будет посмотреть всей семьей на большом экране бесплатно.

Традиционной кульминацией праздника станет торжественная церемония вручения медалей «За любовь и верность». Ими ежегодно награждают супругов, проживших в браке свыше четверти века, передающих славные семейные традиции своим детям, внукам и правнукам. Мероприятие пройдет во Дворце торжественных церемоний 8 июля. Семьи поздравят официальные лица, а карельские артисты подготовят для них концертные номера.

//Фото: пресс-служба правительства Карелии